Vali Ziya Polat'tan Esnaf Ziyareti: 'Esnafımız şehrimizin can damarıdır'

Kars Valisi Ziya Polat, şehir merkezinde gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Polat, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cadde ve sokaklarda faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Polat, esnafla yakından ilgilenerek onların günlük faaliyetleri, ekonomik şartlar ve iş hayatına ilişkin değerlendirmelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla da bir araya gelen Polat, Kars'ın sosyal ve ekonomik gelişiminde esnafın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında iş yerlerinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Vali Polat, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve şehirdeki yaşam kalitesinin artırılması adına vatandaşların görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Esnafların karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik kurumlar arası koordinasyonun sürdürüldüğünü belirten Polat, devletin her zaman vatandaşın ve üretimin yanında olduğunu söyledi.

Esnaf ziyaretlerinin toplumla doğrudan iletişim kurma açısından önemli olduğunu belirten Vali Polat, "Esnafımız şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarından biridir. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla bir araya gelerek onların görüşlerini dinlemek, taleplerini yerinde görmek bizim için büyük önem taşıyor. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Polat'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise kendilerini dinleyerek taleplerine kulak veren Vali Polat'a teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaretler, iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı