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Kars'ta Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı

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Kars Valiliği koordinesinde yapılan denetimlerde, kasap ve alışveriş merkezlerinde haksız fiyat artışları ve hijyen koşulları incelendi.

Kars'ta yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimler sıklaştırıldı.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, kent genelinde kasap ve alış veriş merkezlerinde denetim yaptı.

Ekipler, kasaplar ve et reyonu bulunan alışveriş merkezlerinde yapılan denetimlerde; haksız fiyat artışları, raf-kasa fiyat farkı ile et ve et ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda muhafaza edilip edilmedikleri ve ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihleri incelenerek tutanak tutuluyor.

Yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda ise cezai işlem uygulanıyor. Ekiplerin Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdürecekleri öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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