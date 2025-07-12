Kars'ta Gıda Güvenliği Denetimleri Artıyor

Kars'ta Gıda Güvenliği Denetimleri Artıyor
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Kars'ta halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kasap ve şarküteri işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde hijyen koşulları ve ürün saklama şartları incelendi.

Kars'ta halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kasap ve şarküteri işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, ürün saklama şartları, etiketleme ve ruhsat kontrolleri titizlikle incelendi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda ürünlerinde bozulma riskinin yükseldiğine dikkat çekerek, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Yapılan denetimlerde bazı işletmelere eksikliklerinden dolayı uyarı verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihine ve hijyen koşullarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, şüpheli durumların da mutlaka ilgili birimlere bildirilmesini istedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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