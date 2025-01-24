Kars'ta Çocuklar Kızakla Buzlu Derede Eğleniyor

Kars'ın Akyaka ilçesinde buz tutan derede kızakla kayan çocuklar sömestir tatilinin keyfini çıkarıyor.

Akyaka ilçesi Duraklı köyünde bir araya gelen çocuklar, buz tutan derede kayarak gönüllerince eğlendi. İp bağladıkları kızakla birbirini çekerek düşe kalka kayan çocuklar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Sırayla kızağa binen çocuklar hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de enerji depoluyor. Dakikalarca birbirlerini çekerek kayan çocukların kayarken yaşadıkları mutluluk ise yüzlerine yansıdı. - KARS