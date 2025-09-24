Haberler

Kars Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 Pancar Alım Kampanyası Başladı

Kars Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 dönemi pancar alım kampanyası törenle başladı. Bu yıl fabrikada toplam 122 bin ton şeker pancarı işlenerek, 18 bin ton kristal şeker, 5 bin ton melas ve 40 bin ton yaş pancar posası üretilmesi hedefleniyor. Törene Kars Valisi ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 dönemi pancar alım kampanyası törenle başladı. Bu yıl fabrikada toplam 122 bin ton şeker pancarı işlenerek, 18 bin ton kristal şeker, 5 bin ton melas ve 40 bin ton yaş pancar posası üretilmesi hedefleniyor.

Törene Kars Valisi Ziya Polat, Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaver Kop, fabrika yöneticileri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı. İlk pancar teslimini yapan dört çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Kurban kesilip dua edilen törende, katılımcılar halay da çekti.

Kars Şeker Fabrikası Müdür Vekili Vedat Parlak, fabrikanın bu yıl 85 bin ton pancarı Kars ve çevresinden, 37 bin ton pancarı ise Ağrı'nın Patnos ilçesinden temin edeceğini söyledi. Parlak, "Çiftçilerimizin emeğini işleyerek halkımıza şeker, besicimize küspe, sanayicimize melas üretmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Parlak, 2025 yılında 26 köyde, 16 bin 550 dekar alanda 616 çiftçiyle pancar ekimi yapıldığını belirterek, üreticilere bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 51 milyon 177 bin TL avans ödemesi yapıldığını ifade etti.

Fabrikada 47 memur, 160 daimi işçi, 24 mevsimlik işçi ve 84 taşeron olmak üzere toplam 315 kişinin istihdam edildiğini, kampanya döneminde ise 205 taşeron işçinin daha görev alacağını dile getiren Parlak, "Yaklaşık 65 gün sürecek kampanya döneminin çiftçilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Fabrikaya pancar teslim eden çiftçilerden Ertan Ercan, bu yıl dönüme 5-6 ton verim aldığını, 70 dönüm ekim yaptığını söyledi. Emir Can ise yağışların yetersizliği nedeniyle verimin düştüğünü, ancak fabrikanın çiftçiye destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
