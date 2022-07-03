'Karavanda kahve' ile hem çalışıp hem geziyorlar

İzmir'in Çeşme ilçesinde uzun yıllar baristalık yapan iki arkadaş, "karavanda kahve" konseptiyle işe koyuldu. Alef Volkan Aslan ve Ercan Urjav, yaz boyunca İzmir'den Antalya'ya karavanları ile giderek hem para kazanmayı hem de tatil yapmayı planlıyor.

İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki Alef Volkan Aslan ve 29 yaşındaki Ercan Urjav, yaz aylarında Çeşme Alaçatı'da baristalık yapıyordu. Çalıştıkları mekanda tanışan ve yakın arkadaş olan ikili, hem gezip hem de para kazanacakları bir projeyi hayata geçirdi. Birikimlerini birleştirerek mini bir karavan tasarlayan iki arkadaş, "karavanda kahve" konseptiyle kolları sıvadı. Aslan ve Urjav, yaz boyunca İzmir'den Antalya'ya karavanları ile giderek hem para kazanacak hem de tatil yapacak.

"Karavanımızı kendimiz yaptık"

Ercan Urjav, "Yaz sezonunda Çeşme Alaçatı'da baristalık yapıyorduk. Volkan'la da orada tanıştık. İkimiz de kahve içmeyi çok seviyoruz. Karavanla kahve işi yapmayı planladık. Hem gezip hem de harçlığımızı çıkarmayı düşündük. Ortaklığımız bu şekilde başladı. Ufak bir birikimimiz vardı. Karavanımızı kendimiz yaptık. İzmir'den başlayıp Antalya'ya, Mersin'e kadar karavanımızla gidip hem gezeceğiz hem de para kazanacağız. Biz özgür insanlarız. Tek bir yerde sabit kalmayı sevmiyoruz. Hem tatil yapacağız hem de harçlığımızı çıkaracağız" dedi.

"Vegan ve sağlıklı ürünler satıyoruz"

Alef Volkan Aslan ise, "Uzun süredir bu sektördeyiz. Markamızı kurduktan sonra farklı bir konseptle çalışmak istedik. Yurt dışında karavanda kahve konsepti aslında çok popüler. Biz de bu konsepti ülkemizde hayata geçirmeye karar verdik. Ürünlerimiz vegan ürünler. Hepsi sağlıklı. Yüksek kalorili ürünler kullanmıyoruz. İşleri büyütüp şubeleşmeyi düşünüyoruz. Bu günlerde Karşıyaka sahilindeyiz. Rotamız Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya, Mersin olacak" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel