Karaman'daki Gönüllü Gençler Ramazan Ayında İyilik Yarışına Devam Ediyor

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurdunda barınan gönüllü üniversite öğrencileri, Ramazan ayında yaptıkları faaliyetlerle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurdunda barınan üniversite öğrencileri düzenledikleri etkinliklerle iyilikte yarışmaya devam ediyor. Ramazan ayında kolları sıvayan gönüllü gençler, hem kendi aralarında hem de çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çeşitli faaliyetler düzenliyor. Kız ve erkek yurtlarında barınan gönüllü gençler etkinlikler kapsamında vatandaşların da yardımlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yaşlı vatandaşları da ziyaret eden gönüllü gençler, ev ihtiyaçlarını karşılayarak ev temizliğine yardımcı oluyor. Şehit ailelerini de unutmayan gençler, her hafta bir şehit ailesini ziyaret ederek birlikte iftarlarını açıyor ve hayır dualarını alıyor. Gönüllü gençler, Ramazan ayını iyilikle ve dolu dolu geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

GSB Karaman yurtlarında barınan gönüllü öğrencilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, "Yurtlarımızda barınan öğrencilerimiz, Ramazan ayında sadece kendi ibadetlerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda çevrelerine yardım eli uzatıyor. İyilikte yarışarak toplumda olumlu bir etki oluşturan gençler, insanlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Bu örnek davranışlar, toplumun genç nesle duyduğu güveni ve umudu artırıyor" dedi. - KARAMAN