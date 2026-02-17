Karadeniz'de Yük Gemileri Fırtına Uyarısı Üzerine Sinop'a Sığındı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Karadeniz'de fırtına uyarısı sonrası, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki İçliman mevkisindeki güvenli bölgeye sığındı.

Karadeniz'de fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Meteorolojik verilere göre, kuvvetli fırtınanın saatteki hızının kentte 25 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Uyarı nedeniyle balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı. Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA