Karadeniz'de Yük Gemileri Fırtına Uyarısı Üzerine Sinop'a Sığındı

Güncelleme:
Sinop'ta fırtına uyarısı nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, güvenli bölge olarak İçliman mevkisine demir attı. Fırtınanın saatte 25 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Karadeniz'de fırtına uyarısı sonrası, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki İçliman mevkisindeki güvenli bölgeye sığındı.

Karadeniz'de fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Meteorolojik verilere göre, kuvvetli fırtınanın saatteki hızının kentte 25 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Uyarı nedeniyle balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı. Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA
