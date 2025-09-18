Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Yük Gemileri Limana Demir Attı

Haberler

Sinop'un güneyinde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle uluslararası yük gemileri İçliman mevkisine sığındı. Sinop Valiliği, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Karadeniz'de fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı. Uyarı nedeniyle balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunmalarını istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
