Karacasu Kaymakamı Spor Salonunu İnceledi

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, ilçedeki sportif faaliyetleri yerinde incelemek amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Gündoğdu, spor salonunun fiziksel şartlarını ve spor ekipmanlarını yerinde inceleyerek, salonun ilçedeki gençler ve sporcular için önemine dikkat çekti. Sporun, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine vurgu yapan Gündoğdu, spor salonunun daha etkin kullanımı ve gençlerin spora teşvik edilmesi için yapılması gerekenler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hamit Vural, spor salonunda yürütülen çalışmalar, düzenlenen spor etkinlikleri ve gelecekteki projeler hakkında bilgi vererek, Kaymakam Gündoğdu'nun önerilerini dinledi. - AYDIN