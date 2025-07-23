Karacaörenli Kadınlar İp Çekme Yarışmasında Zafer Tazeledi

Karacaörenli Kadınlar İp Çekme Yarışmasında Zafer Tazeledi
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde düzenlenen ip çekme yarışmasında, güçlü ve azimli kadınlar rakiplerini geride bırakarak büyük alkış topladı. 'Pes etmek yok' sloganıyla yarışmaya katılan kadınlar, örnek bir dayanışma sergiledi.

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyün şenliklerinde ip çekme yarışmasına katılan kadınlar, güç ve azimleriyle alkış topladı.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, köyde düzenlenen ip çekme yarışmasında gösterdikleri azim ve güçle büyük takdir topladı. 'Pes etmek yok' sloganıyla yarışmaya katılan Karacaörenli kadınlar, sergiledikleri etkileyici performansla rakiplerini geride bıraktı. Kadınların erkek rakiplerine karşı verdiği mücadele, seyircilerden büyük alkış aldı. Güç ve dayanışma örneği sergileyen Karacaörenli kadınlar, azimleriyle görenlerin takdirini topladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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