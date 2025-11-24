Haberler

Karabük'te Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sertifika Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Kursiyerler, Web Tasarımı - Muhasebe, Pnömatik Hidrolik Sistemler ve Forklift Operatörlüğü gibi alanlarda eğitim aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Karabük Üniversitesi, Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde yürütülen "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" (SOGEP) kapsamında düzenlenen eğitimler tamamlandı.

01.07.2025 - 08.10.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Web Tasarımı - Muhasebe, Pnömatik Hidrolik Sistemler ve Forklift Operatörlüğü eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Sertifika törenine İŞKUR İl Müdürü Sinan Karademir, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkan Yardımcısı Selahattin Arıca, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, kurum ve sektör temsilcileri ile kursiyerler katıldı.

Törende konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, şu ifadeleri kullandı:

"Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yürüttüğümüz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimde Yüksek Teknoloji' projesinin eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün burada, projemizin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek ve eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kursiyerlerimizin göstermiş oldukları gayret, azim ve disiplin; hem kişisel gelişimlerine hem de bölgemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle eğitmenlerimize, proje ekibimize ve sürecin her aşamasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi içtenlikle kutluyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi ve program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.