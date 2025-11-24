Karabük'te Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sertifika Töreni Düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Karabük Üniversitesi, Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde yürütülen "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" (SOGEP) kapsamında düzenlenen eğitimler tamamlandı.

01.07.2025 - 08.10.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Web Tasarımı - Muhasebe, Pnömatik Hidrolik Sistemler ve Forklift Operatörlüğü eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Sertifika törenine İŞKUR İl Müdürü Sinan Karademir, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkan Yardımcısı Selahattin Arıca, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, kurum ve sektör temsilcileri ile kursiyerler katıldı.

Törende konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, şu ifadeleri kullandı:

"Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yürüttüğümüz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimde Yüksek Teknoloji' projesinin eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün burada, projemizin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek ve eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kursiyerlerimizin göstermiş oldukları gayret, azim ve disiplin; hem kişisel gelişimlerine hem de bölgemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle eğitmenlerimize, proje ekibimize ve sürecin her aşamasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi içtenlikle kutluyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi ve program sona erdi. - KARABÜK