Kapadokya, Iter Vitis-Bağcılık Rotası Üyeliğini Aldı

Kapadokya, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu kapsamında gerçekleştirilen Iter Vitis Türkiye Paydaşları Sertifika Töreni ile resmi olarak Iter Vitis-Bağcılık Rotası üyeliğini aldı.

2025 yılında Nevşehir Valiliği himayesinde Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen başvuru sonucunda, Kapadokya Bölgesi Avrupa Konseyi Kültür Rotaları'ndan biri olan Iter Vitis Bağcılık Rotası'na dahil edildi. Bölge, Anadolu'nun binlerce yıllık bağcılık geleneğini sürdürüyor ve üzüm üretimi bakımından ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Kapadokya'daki üzümler, eşsiz iklim ve toprak şartları sayesinde kendine özgü nitelikler kazanıyor. Bu üzümler; yaş ve kuru üzüm, pekmez, sirke, üzüm şırası ve üzüm suyu gibi katma değerli ürünlerde değerlendiriliyor.

Üyelik, Kapadokya'nın zengin bağcılık mirasını uluslararası düzeyde tanıtmak ve bağcılık kültürünü görünür kılmak açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, yerel üreticilerin kapasitesini artırmak, katma değerli ürün zincirlerini geliştirmek, yeni iş birliği fırsatları oluşturmak ve deneyim paylaşımını sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu adım, bölgedeki yerel ekonomiyi ve kırsal kalkınmayı destekleyecek projelerin geliştirilmesi için de güçlü bir zemin oluşturuyor. - NEVŞEHİR