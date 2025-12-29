Kapadokya Havalimanı'nın kapasitesi üç katına çıkıyor

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda 1. etap inşaatı tamamlanan yeni terminal binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Yeni yatırımlarla birlikte havalimanının yolcu kapasitesi ve hizmet kalitesi önemli ölçüde artırılacak.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Gülşehir Kaymakamı Tolga Değirmenci 1. etap inşaatı tamamlanan Kapadokya Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde Vali Fidan; tamamlanan çalışmalar ve yapımı devam eden 2. etap projeleri hakkında Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'dan bilgi aldı. İncelemelerde, yeni terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte bölgeye sağlayacağı ekonomik, turistik ve ulaşım alanındaki katkılar değerlendirildi. Yapılan yatırımlarla birlikte mevcut 3 bin 500 metrekare olan terminal binası alanı 10 bin 500 metrekareye çıkarılacak. Yeni terminal ile yolcu sirkülasyonu, hizmet alanları ve bekleme bölümleri daha modern ve konforlu hale getirilecek. Havalimanının operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla apron alanında da genişleme yapılacak. Mevcut 5 uçak park yeri ve 1 taksi yoluna ek olarak 4 yeni uçak park yeri ve 1 yeni taksi yolu inşa edilecek. Böylece toplamda 9 uçak park yeri ve 2 taksi yolu ile daha yoğun uçuş trafiğine hizmet verilecek.

Toplam 755 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte Kapadokya Havalimanı'nın hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artması hedefleniyor. Yetkililer, yeni terminal binasının Nevşehir'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini, Kapadokya turizmine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yeni terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte iç ve dış hat yolcu trafiğinde önemli artış beklenirken, Kapadokya'nın ulusal ve uluslararası turizmde daha güçlü bir konuma ulaşması öngörülüyor. - NEVŞEHİR