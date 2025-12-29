Haberler

Kapadokya Havalimanı'nın kapasitesi üç katına çıkıyor

Kapadokya Havalimanı'nın kapasitesi üç katına çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda 1. etap inşaatı tamamlanan yeni terminal binası, yolcu kapasitesini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Toplam 755 milyon TL yatırım bedeli ile bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda 1. etap inşaatı tamamlanan yeni terminal binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Yeni yatırımlarla birlikte havalimanının yolcu kapasitesi ve hizmet kalitesi önemli ölçüde artırılacak.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Gülşehir Kaymakamı Tolga Değirmenci 1. etap inşaatı tamamlanan Kapadokya Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde Vali Fidan; tamamlanan çalışmalar ve yapımı devam eden 2. etap projeleri hakkında Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'dan bilgi aldı. İncelemelerde, yeni terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte bölgeye sağlayacağı ekonomik, turistik ve ulaşım alanındaki katkılar değerlendirildi. Yapılan yatırımlarla birlikte mevcut 3 bin 500 metrekare olan terminal binası alanı 10 bin 500 metrekareye çıkarılacak. Yeni terminal ile yolcu sirkülasyonu, hizmet alanları ve bekleme bölümleri daha modern ve konforlu hale getirilecek. Havalimanının operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla apron alanında da genişleme yapılacak. Mevcut 5 uçak park yeri ve 1 taksi yoluna ek olarak 4 yeni uçak park yeri ve 1 yeni taksi yolu inşa edilecek. Böylece toplamda 9 uçak park yeri ve 2 taksi yolu ile daha yoğun uçuş trafiğine hizmet verilecek.

Toplam 755 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte Kapadokya Havalimanı'nın hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artması hedefleniyor. Yetkililer, yeni terminal binasının Nevşehir'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini, Kapadokya turizmine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yeni terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte iç ve dış hat yolcu trafiğinde önemli artış beklenirken, Kapadokya'nın ulusal ve uluslararası turizmde daha güçlü bir konuma ulaşması öngörülüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Akşam kavga etti, sabah ırmakta cesedi bulundu