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Kahramanmaraş'ta Yağmur Çilek Üreticilerini Zarara Uğrattı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son günlerde etkili olan yağmurlar, erken olgunlaşan çilekleri çürüttü. Yağmurdan dolayı toplanamayan çileklerin suya temas eden kısımları çürüdü ve çilek üreticileri zarara uğradı.

Kahramanmaraş'ta çileğin ilk ürünleri yağmur nedeniyle zarar gördü.

Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu ve Kaledibi Mahalleleri'nde son günlerde etkili olan yağmurlar bu yıl erken olgunlaşan çilekleri çürüttü. Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle bu yıl erken olgunlaşan çilekler, son on günde yağan yağmurlarla çürüdü. Yağmurdan dolayı toplanamayan çileklerin suya temas eden kısımları çürüdü. Çürüyen çilekler satılamazken, çilek üreticileri zarara uğradı. Üreticiler çürüyen çilekleri, diğer çileklere zarar vermemesi ve mantar gibi hastalıklara sebebiyet vermemesi için toplamak ve ekstra işçilik ücreti ödemek zorunda kaldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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