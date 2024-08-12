Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Üç Kardeş Babalarının Bıçak İşçiliğini Devam Ettiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Kapalıçarşısı'nda bıçak imalatı yapan Mehmet, Mustafa ve Musa US kardeşler, ailesinin geleneğini sürdürerek yıllardır bıçak sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kahramanmaraş'ta üç kardeş hem babalarından kalma bıçak işçiliğini devam ettiriyor, hem de geçimlerini bu işle sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Kapalıçarşısı'nda bıçak imalatı yapan Mehmet, Mustafa ve Musa US kardeşler, ailesinin geleneğini sürdürerek yıllardır bıçak sektöründe faaliyet gösteriyor. 1976 yılından beri babasının yürüttüğü bu işi devam ettiren kardeşler, babalarının izinden giderek aile geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

El yapımı bıçakların kalitesine vurgu yapan, vatandaşlara fabrikasyon ürünler yerine el emeği ürünleri tercih etmelerini ifade eden Mehmet Us, "El yapımı bıçakları tercih etmelerini daha çok önemsiyoruz. Daha kaliteli bir işçilik olduğundan dolayı. Kullanıcılarımızın fabrikasyon malzemeleri kullanmamalarını öneriyoruz" dedi.

Müşterilerinin genellikle kendi imalatları olan bıçakları tercih ettiğini söyleyen Us, "O yüzden biz de müşterilerimize olumlu bir cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Gençlere de zanaatlara ilgi göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Us, "Gençlerimize bizim tavsiyemiz, bütün zanaatlarda çırak yetişmiyor maalesef. Gençlerimizin biraz daha zanaatlara gitmesini öneriyoruz. Çünkü bizler ikinci kuşağız, üçüncü kuşak olacak mı olmayacak mı tereddüdünü yaşıyoruz. Belki de biz bu meslekte son nesil olacağız. Tavsiyemiz gençlerimizin bütün zanaatları gidip öğrenmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dulkadiroğlu Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor? Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü? GELİNİM MUTFAKTA 12 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 12 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 12 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı? Meteor (Perseid) yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru bu akşam mı? Meteor yağmuru nereden izlenir? AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı konusu nedir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (12 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title