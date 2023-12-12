Kağıthane'de Millet Bahçesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kağıthane Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Hamidiye Mahallesi'ne yapılacak olan millet bahçesinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, ibadethane, spor etkinlik alanları, çocuk oyun alanları, büfeler, kütüphane, kır kahvesi ve yeşil alanlar yer alacak.

Kağıthane Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle Hamidiye Mahallesi'ne yapılacak olan millet bahçesinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hamidiye Mahallesi'nde 65 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, ibadethane, spor etkinlik alanları, çocuk oyun alanları, büfeler, kütüphane, kır kahvesi ve yeşil alanlar yer alıyor. Millet bahçesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı bilgisini veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Millet bahçesinde vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirebileceği birçok sosyal donatı alanları yer alacak. Vatandaşlarımız bu sosyal alanlar da aileleri ve sevdikleriyle birlikte doğanın içerisinde güzel dakikalar yaşayacaklar. Şimdiden Kağıthane'mize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL