Başkan Erkan: 'Kadınların üretime ve hayata kattığı değer, toplumumuzun en büyük gücüdür'

Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların üretime ve toplumsal hayata kattığı değerin Türkiye'nin kalkınmasında belirleyici bir güç olduğunu vurguladı.

Erkan, 1934 yılında kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkının sadece bir hukuk düzenlemesi değil, Türkiye'nin çağdaş ve adil vizyonunun temel adımlarından biri olduğunu belirtti. Bu günün, söz konusu tarihi kazanımın önemini hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha görünür olması gerektiğine dikkat çeken Erkan, HAGİAD'ın bu doğrultudaki çalışmalarını anlatarak şunları söyledi:

"Kadınların iş dünyasında, girişimcilikte ve üretimde daha aktif rol alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın emeği ve katkısı, ülkemizin sanayi kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır."

Erkan özellikle, işletmelerin başarısında kadınların rolüne dikkat çekerek, "Bugün pek çok işletmenin başarısında; anne şefkatinin, eş desteğinin, iş ortağı sorumluluğunun ve kadınların üretime kattığı zarafetin izi vardır. Bu değer, yalnızca aileyi ayakta tutan bir güç değil; aynı zamanda iş dünyasında kaliteyi, kararlılığı ve sürdürülebilirliği besleyen temel bir etkendir" dedi.

HAGİAD'ın kadınların gelişimine yönelik iş birliklerini önemseyen bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Erkan, fırsat eşitliği güçlendiğinde toplumun da geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti.

Fatih Erkan, mesajını tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü saygı ve takdirle kutlayarak tamamladı. - KAYSERİ