Kadın Lastik Tamircisi Serap Aksüt: 'Kadınlar İstediğinde Her İşin Üstesinden Gelebilir'

Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Serap Aksüt, "kadınlar yapamaz" diyenlere inat severek yaptığı lastik tamirciliği mesleğini 24 yıldır azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Serap Aksüt, 24 yıl önce geçimini sağlamak için lastik tamirciliği mesleğine adım attı. Kentte, zorlu şartlarda başladığı mesleğini uzun yıllardır sürdüren Serap Aksüt, kadınların istemesi halinde her işin üstesinde gelebileceğini söyledi.

"Kadınlar yapamaz" diyenlere inat 24 yıldır mesleğini yapmaya devam ediyor

Mesleğe ilk başladığı zaman en çok duyduğu cümlenin "kadınlar yapamaz" olduğunu söyleyen Aksüt, 24 yıldır lastik satışı ve tamiri yapmaya devam ettiğini belirterek istenirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı. Kendi oluşturdukları firma ile sektörde hizmet verdiklerini kaydeden Aksüt, kadınların elinin değdiği tüm işlerin güzelleştiğini aktararak, severek yaptığı işin kendisi için zor olmadığını belirtti.

Ekmek mücadelesi peşinde olduklarını ifade eden Serap Aksüt, yakın çevresi ve ailesinden de büyük destek gördüğünü ifade ederek, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu kaydetti. - MALATYA