Kadın Girişimciler Kurulu, Tralleis Antik Kenti'nde Toplandı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu, 2025-2026 döneminin ilk toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde düzenlendi.

Kahvaltı organizasyonu AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tarihi bir atmosferde bir araya gelen kurul üyeleri, kadın girişimcilerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için önümüzdeki dönemde uygulanacak projeleri değerlendirdi. 2025 yılı Aralık ayına kadar düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılımın önemine dikkat çekilerek, bu fuarların iş kadınlarının ticaret hacmini geliştirmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve dayanışmayı güçlendirmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kahvaltı programında ayrıca, istihdamı artırmaya ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik meslek edindirme projeleri ele alındı. 2025 yılı içerisinde sektörlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanacak eğitim programlarının çerçevesi belirlendi.

Toplantının ardından kurul üyeleri, Tralleis Antik Kenti'nde kısa bir gezi yaparak kentin tarihi dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında Tralleis'in turizme kazandırılması ve bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak desteklerin önemi de gündeme alındı. - AYDIN