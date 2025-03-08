Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek

Kadın Girişimci Hazel Kara: Mermer Sektöründe Başarı Hikayesi

Kadın Girişimci Hazel Kara: Mermer Sektöründe Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Hazel Kara, eşiyle birlikte kurdukları mermer atölyesinde kadınların başarıya ulaşabileceğini gösteriyor. Erkeklerin hakim olduğu bir sektörde, kadına yönelik şiddete karşı durarak örnek teşkil ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde, eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 42 yaşındaki Hazel Kara, hem annelik görevini yerine getiriyor, hem de erkeklerin hakim olduğu bir sektörde büyük bir başarıya imza atıyor.

Üç çocuk annesi olan Hazel Kara, mermerciliğe olan ilgisini yıllar önce çalıştığı mozaik atölyesinde keşfetti ve sonrasında eşi Bünyamin Kara ile birlikte kendi mermer atölyelerini kurdular. Atölyede eşi ile birlikte çalışan Hazel Kara kadınlarında her mesleği yapabileceğini herkese gösterdi. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Hazel Kara, "Ben 42 yaşındayım, 11 yıldır mermer sektöründeyim ve bu mesleği çok seviyorum. Bir kadın olarak, erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde çalışmak benim için hem onur hem de gurur kaynağı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, buradan tüm kadınların gününü kutluyor, kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazel Kara, mermerciliğin kadınlar için oldukça zorlu bir sektör olduğunu kabul ederken, mermerle uğraşırken ilk kez kendisini görenlerin hayrete düştüğünü, ancak aldıkları güzel tepkilerin onu daha da motive ettiğini ve işine olan tutkusunu artırdığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
img

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
img

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.