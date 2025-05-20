Kadıköy'de Galatasaray atkılı araca saldırı anları kask kamerasında kaydedildi

Kadıköy'de Galatasaray atkılı araca saldırı anları kask kamerasında kaydedildi
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Kadıköy'de Galatasaray atkılı araca saldırı anları kask kamerasında kaydedildi
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Kadıköy'de Galatasaray atkısı takılı bir araca, 18 mayıs akşamı kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Olay, motosikletli sürücünün kask kamerasına yansırken kalabalık grubun, araca tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da aracıyla seyir eden bir taraftar, Kadıköy'de kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Kadıköy'de kalabalık bir grup, Galatasaray atkısı bulunan bir araca tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar bir motosikletli sürücünün kask kamerasına anbean yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

18 Mayıs akşam saatlerinde Caddebostan'da gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişiler, trafik ışıklarında duran ve Galatasaray atkısı bulunan araca saldırdı. Şahısların aracın camına vurdukları, araca tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü. Bu olayın görüntüleri, motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

SAF HALİS KATIKSIZ KOÇ LAR

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Haber YorumlarıSelim Demir:

o çocuklarıı

Yorum Beğen4
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