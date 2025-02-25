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Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı OTB Toplantısı Gerçekleştirildi

Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı OTB Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar'da, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında jeotermal kaynaklı sera tarıma dayalı ihtisas OSB için zemin etüdü çalışmaları değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OTB Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenirken, toplantıda OTB için yapılacak zemin etüdü çalışmaları değerlendirildi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Özel İdare Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AFJET Genel Müdürü İsmail Kara, OTB Müdürü Gökhan Tüblek, Özel İdare Emlak ve İstimlak Müdürü Münir Süngü ve Özel İdare Tarımsal Hizmetler Müdürü Emin İpek'in katılımıyla Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OTB için yapılacak zemin etüdü çalışmaları değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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