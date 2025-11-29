Haberler

Japonya'da Ayı Saldırılarına Karşı Yeni Sigorta Paketi

Güncelleme:
Japonya'da artan ayı saldırılarına karşı Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, turizm işletmelerine yönelik bir sigorta paketi sunuyor. Paket, ayıların neden olduğu maddi zararları karşılayarak işletmelerin kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor.

Japonya'da rekor seviyeye ulaşan ayı saldırılarına karşı harekete geçen bir firma, turizm işletmelerinin yabani ayılar nedeniyle yaşadığı maddi zararları karşılayan bir sigorta paketini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Japonya'da bu yıl rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları, "Tokio Marine & Nichido Fire Insurance" adlı bir sigorta şirketini harekete geçirdi. Şirketten yapılan açıklamada, yabani ayıların baskınına uğrayan turizm işletmelerinin zararlarını karşılayacak bir sigorta paketinin Aralık ayı itibariyle satışa sunulacağı bildirildi. Otel, golf sahası ve kamp alanı gibi turistik tesislere ayı girmesi nedeniyle yaşanabilecek rezervasyon iptallerini kapsayacak sigortanın, yaşanacak kar kayıplarını karşılayacağı aktarıldı. Sigorta paketinin, elektrikli çit kurulumu ve ayı spreyi gibi koruyucu önlem masraflarını da kapsayacağı ifade edildi.

Ayı baskınını kanıtlayan işletme, zararını sigortadan karşılayabilecek

Sigorta primlerinin işletme büyüklüğüne göre 100 bin yen (yaklaşık 27 bin 200 lira) ila 500 bin yen (yaklaşık 136 bin lira) arasında değişeceği kaydedildi. Zararlarını sigortadan karşılamak isteyen işletmelerin, ayı baskınını kanıtlayıp tesisin geçici olarak kapandığını kamuoyuna duyurmak kaydıyla 10 milyon yene (yaklaşık 2 milyon 720 bin lira) kadar ödeme alabileceği bildirildi.

Aynı şirket, geçtiğimiz Eylül ayında ayı avları sırasında "kaza kurşunu" nedeniyle meydana gelebilecek hasarları karşılayan bir diğer sigorta paketini satışa sunmuştu.

Ayı saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'da ayı saldırısı nedeniyle yaşanan ölümler bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşmış, yalnızca Nisan ve Ekim ayları arasında 197 ayı saldırısı bildirilmişti. Artan saldırılar üzerine harekete geçen Japonya hükümeti riskli eyaletlerde polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti. Bazı bölgelere ise ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderilmişti. Ayıların ticari işletmelere girdiği bir dizi olay kamuoyuna yansırken, faaliyetlere geçici olarak ara verilmesi nedeniyle maddi zarar meydana gelmişti. - TOKYO

