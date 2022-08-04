İzmit Belediyesi Çocuklar İçin Doğa Atölyeleri Düzenliyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü projesi kapsamında çocuklar için düzenlenen Doğa Atölyeleri başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuklara doğa sevgisini kazandırmak ve doğa temelli öğrenmeyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen Doğa Atölyeleri başladı. Çember saatinde tüm duyuları ile ormanı keşfeden çocuklar, kuş yuvası etkinliği ile yaratıcılık ve hayal güçlerini destekledi.

İzmit Belediyesi'nin doğa dostu gelecek nesiller oluşturmak adına faaliyete geçirdiği Doğa Atölyeleri çalışmasında orman yürüyüşü ile psikometri becerilerini geliştiren ve aldıkları ekolojik bilgilere bağlı olarak, keşif ve gözlem yoluyla bilişsel gelişimleri desteklenen çocuklar, serbest zamanda kurdukları oyunlar ile sosyal becerilerini de geliştirdi.

Alanında uzman eğitmenlerin eşlik ettiği atölyeye veliler de katılırken hem çocuklar hem de aileleri keyifli bir günü geride bıraktı. Gün sonunda çocuklar ormana teşekkürlerini sunarken veliler de bu hizmet ile çocuklarını doğayla buluşturma imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.