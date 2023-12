İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Okulları Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek beslenme saati uygulaması hakkında bilgi verdi ve her çocuğa ücretsiz yemek hizmeti sunduklarını açıkladı.

Okulları ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Aşevimizde günlük 10 bin kişiye yemek üretebilecek kapasitedeyiz. Mobil Aşevimizle birlikte bu sayı 20 bine çıkıyor. Profesyonel bir mutfağa sahibiz. Her okulda, hiçbir öğrenciyi ayırt etmeksizin her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek hizmetimiz var" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Topçular İlkokulu, Muammer Aksoy İlkokulu ve İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Hürriyet, her çocuğa günde bir öğün ücretsiz yemek sağlayan beslenme saati uygulaması ile ilgili okul yönetimlerine bilgi verdi.

"Her gün çocuklara besin değeri yüksek yemek sunmaya hazırız"

İzmit Belediyesi Aşevinin 10 bin kişiye yemek üretebilecek kapasitede olduğunu ifade eden Hürriyet, "Mobil aşevimizle birlikte bu sayı 20 bine çıkıyor. Profesyonel bir mutfağa sahibiz. Her okulda, hiçbir öğrenciyi ayırt etmeksizin her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek hizmetimiz var. Her gün çocuklara besin değeri yüksek yemek sunmaya hazırız. Talep etmeniz durumunda hemen yarın getirebiliriz" dedi.

Leyla Hanım Şehir Kütüphanesinin yakınına Talk&Smile Cafe kurduklarını belirten Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "O alanda bulunan YouTube stüdyosu ve İstihdam Ofisi ile entegre çalışıyorlar. Bu konuda bizden destek isteyen birçok kuruma mentörlük sağlıyoruz. Uluslararası camiayla ciddi birliktelik oluşturduk. Erasmus programlarıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilere her konuda yardımcı olabiliriz" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, Kadın Girişimciler Merkezi Mozaik Atölyesi'nde kadınların el emeği ile yaptığı çınar yaprağını ve Kayıp Roma Başkenti Nikomedia'nın Renkli Rölyefleri kitabını okullara hediye etti. - KOCAELİ