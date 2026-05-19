İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı, 150 milyon liralık hareket

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. İncelenen banka ve kripto hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık yasa dışı bahis para hareketi tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçlarıyla mücadele kapsamında, yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde banka ve kripto hesaplarında ilk etapta yaklaşık 19 milyon lira işlem hacmi tespit edildiği, devam eden çalışmalarda ise incelenen hesaplarda yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında suç unsurlarının bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: ANKA
