İzmir'de Kuyumculardan Sahte Altına Karşı Sessiz Protesto

(İZMİR) – İzmir'de kuyumcular, sahte altın ürünlerine karşı vitrin ışıklarını kapatarak sessiz protesto gerçekleştirdi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kuyumcular Çarşısı önünde basın açıklamasında bulunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Bayrakçı, kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan eylemin gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

Bayrakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Kuyumcular Odası olarak, mesleğimizin saygınlığını zedeleyen ve halkın güvenli alışveriş hakkını tehdit eden ciddi bir tehlikeye dikkat çekmek üzere tüm İzmir'deki kuyumcu esnafımızla birlikte anlamlı bir protesto eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında tüm kuyumcu vitrin ışıkları kapalı tutulacak; sessiz ama son derece etkili bir duruşla kamuoyuna ve yetkililere güçlü bir mesaj verilecektir. Amacımız, piyasada hızla artan sahte, düşük ayarlı ve ikinci baskı ürünlerin dolaşımını protesto etmek ve bu yolla hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın uğradığı zararlara dikkat çekmektir. Bu ürünlerin kayıtdışı yollarla, merdiven altı yerlerde üretilmesi ve yeterli denetim ile cezai yaptırımların uygulanmaması, failleri daha da cesaretlendirmektedir. Her ne kadar Emniyet birimlerimiz suça karışan şahısları son derece başarılı bir şekilde yakalayarak bu mücadelemizde yanımızda olsa da gözaltına alınan şahısların kısa sürede serbest bırakılması ya da sembolik cezalarla karşılaşmaları, hem yasal sürece hem de kamu vicdanına zarar vermektedir."

Bayrakçı, yalnızca sahte üreticilere değil, bu ürünlerin satışına göz yuman işletmelere karşı mücadele verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu mücadelemiz yalnızca sahte üreticilere değil, bu ürünlerin piyasaya sürülmesine göz yuman bazı işletmelere karşı kararlılıkla sürdürülmektedir. Odamıza gelen şikayetler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda, basın yasağı bulunan ikinci baskı ve düşük ayarlı ürünlerin bazı kuyumcu ve döviz bürolarında satışa sunulduğu belirlenmiştir. Oysa ki bu tür ürünler sadece ve yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılabilir. Bu durum sadece sektörel etik değerleri değil, aynı zamanda toplumun ticari güvenliğini ve ahlaki yapısını da zedelemektedir."

Sahte altınların yalnızca yerli vatandaşları değil, yabancı turistleri de mağdur ettiğini vurgulayan Bayrakçı, "Bu ürünlerden satın alıp ülkelerine döndüklerinde, sahteciliği fark eden turistlerin yaşadığı olumsuz deneyimler, Türkiye'nin uluslararası imajına zarar vermekte; ülkemizin güvenilir bir alışveriş ve turizm destinasyonu olarak sahip olduğu itibarı zedelemektedir" dedi.

Bayrakçı, gerekli görülmesi halinde ilgili kişi ve işletmelere yönelik yasal süreçlerin başlatılacağını belirterek, "Bu kişi ve işletmelerle ilgili de gerekli görüldüğü takdirde, adli ve emniyet birimleriyle koordineli şekilde hareket edilecek; tüm yasal yollar kullanılarak üzerlerine kararlılıkla gidilecektir. Bu tabloyu yalnızca seyretmekle yetinemeyiz. Mesleğimizin geleceği, vatandaşın güvenliği ve ekonomimizin sürdürülebilirliği için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Bu kabul edilemez durumun son bulması için, yetkililerden daha sert, caydırıcı ve kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyoruz. Vatandaşın güvenini sarsan bu sahtecilik girişimleri yalnızca esnafı değil, doğrudan halkın ekonomik güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle protestomuz sadece bir meslek grubunun değil, aynı zamanda toplumun ortak sesidir. Unutulmamalıdır ki; güvenilir bir piyasa düzeni, ancak denetim ve sorumlulukla sağlanabilir. İzmir Kuyumcular Odası öncülüğünde tüm esnafımızla birlikte, bu haksızlığa karşı tek yürek olduk" ifadelerini kullandı.

"Döviz bürosu dövizini satacak, altıncılar altın satacak"

Öte yandan basın açıklaması sonrası İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Bayrakçı ile eyleme katılmayan bazı esnaflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Bayrakçı tartışma sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bazı döviz bürolarının düşük fiyatlarla ürün satması artık kaldırılamaz ve kabul edilemezdir. Döviz bürosu dövizini satacak, altıncılar altın satacak. Toptan fiyatına altın satıyorlar. İnsanlar da kuyruk oluyor. Bunun gerçek ve sahte olduğunu bilmiyorlar bile. Vatandaşın artık bunu bilmesi lazım. Adam hızlı bir şekilde kuyruk şeklinde dükkana insan alıyor. Parayı doğru düzgün saymıyor. Terazinin üstüne para tartarak alıyorlar. Buna yani esnaf artık 'dur' diyor. Herkes dükkanların ışıklarını kapattı. Bu şu anda bütün İzmir'de böyle. Herkesin canına tak etti. Eylemler artarak sürecek. Deşifre edeceğiz. İkinci baskı ürünleri satanları da deşifre edeceğiz. İnsanlar yüz 150-200 bin lira kira ödüyorlar. Bu insanların yanlarında personeller çalışıyor. Bunlar nasıl çıkacak? Zararına satış yaparak çıkmaz. Onun için ikinci baskıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Devam etmeyen, ettirmeyen, protestomuza katılmayanlar. Herkes hakkını alacak. Herkes de hakkını alacak. Buna da herkes şahit olsun. Vatandaşlarımız güvenilir yerlerden alışveriş etsin. Bir adamın dükkanı önünde 500 kişi kuyruk varsa bedava mı dağıtıyor bunu? Altın satıyorsunuz ya."