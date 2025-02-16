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İzmir'de Konyalı İş İnsanları Bir Araya Geldi

İzmir'de Konyalı İş İnsanları Bir Araya Geldi
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İzmir Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından düzenlenen yemekte, Konyalı iş adamları destek olmak ve ticareti artırmak amacıyla bir araya geldi. KONSİAD üyeleri, iş insanları ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

İzmir'de Konyalılar, iş adamlarına destek vermek ve ticareti artırmak amacıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İzmir Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından 'iş insanlarına destek olmak ve Konyalılar arasında ticareti artırmak' amacıyla Bornova'da bulunan Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü Tesisleri'nde yemek verildi. Organizasyona katılımın yüksek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, "KONSİAD'ı ilk olarak İstanbul'da kurduk. Orada başarı yakalayınca Konyalıların çok olduğu şehirlerde organizasyonlar yapmaya başladık. İzmir de o şehirlerden bir tanesi. Çeşitli illerde şubemiz var. Amacımız Konyalıların sesini duyurmak ve kendi aralarında yapacağı ticareti artırmak" dedi.

KONSİAD Başkan Yardımcısı Musa Bilgiç de "Konyalı iş insanlarını burada bir araya getirdik. Yoğun bir katılım var. Daha da büyümeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sorunları birlikte çözmeyi amaçlıyoruz"

KONSİAD olarak birlik ve bütünlüğü sağlamayı, iş adamlarının sorunlarını birlikte çözmeyi amaçladıklarını ifade eden İzmir KONSİAD Başkanı Muhammed Demir, şunları kaydetti:

"İş insanlarımızı yatırımlar konusunda yönlendiriyoruz ve akıllı zekayla ilgili onlara danışmanlık veriyoruz. Orta Asya ve Orta Doğu'ya iş seyahatleri düzenliyoruz. Organizasyonlarımızı sürdüreceğiz."

Etkinliğe, KONSİAD üyeleri, Konyalı iş adamları, savcılar ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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