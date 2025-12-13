Haberler

İzmir'de kamp sandalyeli, battaniyeli indirim nöbeti: Çarşı ortasında sabahladılar

İzmir'de kamp sandalyeli, battaniyeli indirim nöbeti: Çarşı ortasında sabahladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu.

İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu. Soğuk havaya rağmen battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekleyen vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.

Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title