İzmir'de Kaçak Gıda ve İlaç Operasyonu: 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte gıda, içecek ile ilaç imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda yaklaşık 15 milyon TL değerinde ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait ev, işyeri, araçlar ile "merdiven altı" olarak tabir edilen bir kaçak üretim deposunda yapılan aramalarda 100 bin adet ilaç üretilebilecek 10 kilogram sildenafil ve tadanafil toz hammaddesi, 85 bin 781 adet kaçak/sahte ilaç ve içecek, 59 bin 890 adet kutu, ambalaj, etiket ve benzeri imalat malzemesi, 21 adet pres, dolum, ısıtıcı gibi üretim makinesi ve 19 litre ilaç yapımında kullanılan sıvı hammadde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.