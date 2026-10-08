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İzmir'de 155 milyon TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de 155 milyon TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 55 kişinin 155 milyon TL mağdur edildiği iddiasıyla Azim Çelik İnşaat'a yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 2'si şirket yetkilisi 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmada 20 şüpheli tespit edildi, 7'sine yönelik işlemler sürüyor.

( İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de, 55 kişinin toplam 155 milyon TL mağdur edildiği iddiasıyla Azim Çelik İnşaat şirketine yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 2'si şirket yetkilisi 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Azim Çelik İnşaat isimli şirketin faaliyetlerine ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda; 55 müştekinin toplam 155.000.000 TL tutarında mağduriyete uğradığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; 14 müştekiye aynı taşınmazların birden fazla kez satıldığı, diğer müştekilere taahhüt edilen konutların belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmediği, teslim edilen konutlarda ise satış bedelinin tamamını ödemelerine rağmen müştekilere ait taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı hususları tespit edilmiştir.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şirket yetkilileri olan şüpheliler M.K.A ve B.A, 10.07.2026 tarihinde Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına çıktıkları, 08.10.2026 tarihinde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden ülkemize giriş yaptıklarında havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yaptıkları belirlenen U.K ve G.K.isimli şüpheliler de gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında; toplam 20 şüpheli tespit edilmiş olup, bunlardan 4'ü gözaltına alınmış, 7 şüpheliye yönelik işlemler ise devam etmektedir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca, vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğu değerlendirilen eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
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