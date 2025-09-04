İZAKUT Gönüllüleri Hatay'da Spor Sahaları Kazandırdı

İzmir Arama Kurtarma Derneği (İZAKUT) gönüllüleri, Hatay'ın Defne ilçesinde Sümerler Ortaokulu'na bir voleybol ve bir basketbol sahası kazandırdı.

İZAKUT, deprem bölgesindeki toplumsal destek çalışmalarına devam ediyor. Gönüllüler, afet sonrası yardımlarını sadece acil ihtiyaçlarla sınırlı bırakmayarak, kalıcı ve somut projelerle de sürdürüyor.

Sümerler Ortaokulu'nda tamamlanan projeyle, öğrencilere bir voleybol ve bir basketbol sahası kazandırıldı. Yapılan spor sahaları, öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, sosyal dayanışma duygusunu da pekiştiriyor. Bu projeyle çocukların hem sportif faaliyetlere katılımı artırılırken hem de sosyal gelişimleri destekleniyor.

İZAKUT Başkanı Yüksel Yıldız, yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Deprem anında olduğu gibi sonrasında da elimizden gelen tüm desteği sergilemeye devam ediyoruz. Bu projede emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yıldız, "Gönüllülerimizle birlikte hem bölgede yaşam alanlarını iyileştiriyor hem de çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Her adımda toplumun yanında olmak temel misyonumuz" ifadelerini kullandı. - İZMİR