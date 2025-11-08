Haberler

Cumali Durmuş: Cumhuriyet Bedava Kurulmadı

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, partisinin Artvin 4. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Bu Cumhuriyet bedava kurulmadı. Mustafa Kemal'in, tek başına çıktığı bir yolda en sonunda oluştu. O dönemde diktatör de olabilirdi, ama özgürlüğü seçti. Sayın Tayyip Erdoğan, heykelini diksinler istiyor, senin biblonu dikmez bu millet" dedi.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

İYİ Parti Artvin 4. Olağan İl Kongresi bugün Grand Artvin Düğün Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde İlker Kaan Altun, İYİ Parti Artvin İl Başkanlığı görevine seçildi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, il ve ilçe teşkilatları, partililer ile çok sayıda davetli katıldı.

"İYİ Parti'de siyaset kolay değil"

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, partisinde siyaset yapmanın kolay olmadığını belirterek, bunun gerçekten meşakkat, cesaret, sabır ve korkusuzluk gerektirdiğini söyledi. Durmuş, vatan sevgisi, din sevgisi ve insan sevgisinin uzun yıllar boyunca istismar edildiğini ifade etti.

Ülkede baskıcı bir yapı olduğunu kaydeden Durmuş, "İki kelam etsem, etrafımı yönlendirebilirim; ama yarın benim çocuğumun başına ne gelir, bilmiyorum diye sabırla evinde oturuyor. O, sandığı bekliyor. O sandıkta, Türk milletinin değerlerini çarçur edenlerin, kendini istismar edenlerin o dersi alacağını görüyorum" dedi.

"Mustafa Kemal istese diktatör olabilirdi ama o özgürlüğü seçti"

Cumali Durmuş, vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi ve hürriyetin önemine dikkati çekerek "Bu cumhuriyet bedava kurulmadı. Mustafa Kemal'in, tek başına çıktığı bir yolda en sonunda oluştu. O dönemde diktatör de olabilirdi, ama özgürlüğü seçti. Sayın Tayyip Erdoğan, heykelini diksinler istiyor, senin biblonu dikmez bu millet" diye konuştu.

Ekonomik sorunlara da değinen Durmuş, işçilerin maaşlarının yetersiz olduğunu, asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini  ve sanayicilerin işçisine para veremediği için dünya standartlarında rekabet edemediğini ifade etti. Durmuş, esnafın günü kurtarmaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
