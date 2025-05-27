İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü İçin Motosiklet ve Bisiklet Turu Düzenlenecek

İstanbul'un Fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, "Fethin İzinden" temalı motosiklet ve bisiklet turu gerçekleştirilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Fethinin 572. Yıl dönümünde motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek. Programda İstanbul'un farklı ilçelerinden çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaşın yanı sıra motosiklet kulüpleri de yoğun katılım gösterecek. Etkinlik, 28 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Fatih Camii avlusunda toplanmayla başlayacak. Katılımcılar, burada gerçekleştirilecek kısa bir bilgilendirme ve dua sonrası, saat 10.30'da tur için yola çıkacak.

Tarihi yarımadayı takip edecek olan güzergah boyunca fethin izlerini simgesel olarak takip edecek kortej, saat 11.15'te Ayasofya Camii önünde sona erecek. Ayasofya'nın önünde yapılacak kısa törenle birlikte program tamamlanacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihin en büyük medeniyet yürüyüşlerinden biri olan İstanbul'un fethini yalnızca bir tarihsel olay olarak değil bir ruh, bir ideal ve bir inşa bilinci olarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 'Fethin İzinden' temalı motosiklet ve bisiklet turu, İstanbul'un hafızasında güzel izler bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda Osmanlı Motosiklet Derneği de özel kortejiyle yer alacak. - İSTANBUL