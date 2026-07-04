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Küçükçekmece'de dere taştı: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

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İstanbul Küçükçekmece'de sağanak yağış derenin taşmasına yol açtı, bir iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de bir derenin taşmasına neden oldu. Taşan dere nedeniyle iş yerini su basan vatandaş kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış Küçükçekmece'de bir derenin taşmasına neden oldu. Taşan derede vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye ederken derenin yanında bulunan bir iş yerini ise su bastı.

Çalıştığı iş yerini su bastığını belirten Efecan Altun, "Sağanak yağış nedeniyle iş yerimizi su bastı. Yan tarafta bulunan derede taşma meydana geldi. Makinalarımız zarar gördü. Dere tıkandığı için arkadaşlar yolu açmaya çalışıyor. Dereden akan su dükkanımızın içine girdi, dükkanımız zarar gördü" dedi.

Öte yandan, sağanak yağışının ardından göle dönen yollarda sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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