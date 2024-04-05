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İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği

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İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kentin uğrak yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve çevresine gelerek alışveriş yaptı. Oluşan hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı'nda bulunan Mısır Çarşısı'na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi. Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Mısır Çarşısı İstanbul Eminönü Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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