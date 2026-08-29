Isparta'da emekliler: Ne yapalım hırsızlık mı yapalım?

(ISPARTA) - Isparta'da emekliler, artan gıda fiyatları, kira, elektrik, su ve temel yaşam giderleri nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyledi. Emekliler, maaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirterek, "Ne yapalım hırsızlık mı yapalım? Ancak boğazımızı doyuruyoruz" diye tepki gösterdi.

Isparta'da ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, artan gıda fiyatları, kira ve temel yaşam giderleri nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Pazar fiyatlarından yakınan bir emekli vatandaş, özellikle temel gıda ürünlerinin fiyatlarının yükseldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Soğan olmuş 50 lira, patates olmuş 40 lira. Temel gıda maddesini insan alamazsa bu hayatı nasıl yaşar, nasıl yer içer ya? Hayatını nasıl yürütür? 20 bin ev kirası, 25 bin ev kirası nasıl yetecek ya? Ne yapıyorsun? Gidiyorsun işte, akşamüstü gidiyorsun pazara. Şeftali 50 lira, acaba on liraya düşer mi? Şeftali ağacını alamıyorsun, bir şeftali alamıyorsun, düşün ya bir meyve alamıyorsun.

Milletvekillerden bir dönem milletvekilliği yapıyor, ömür boyu emekli. Sen 25 yıl çalışıyorsun, madende, gazda, tozda, ateşle, demirde, kömürde. Benim aldığım 20 milyon, 25 milyon."

Bir başka emekli vatandaş ise elektrik, su, gıda ve kira giderleri nedeniyle geçinmekte zorlandığını belirterek, "Elektrik, su, yeme, içme. Burada kiraya oturuyorum üç ay, dört ay. Ona oturuyorum. Takviye gelmezse ben aç kalırım burada" ifadelerini kullandı.

"NE YAPALIM HIRSIZLIK MI YAPALIM"

Artan fiyatlara tepki gösteren bir başka emekli, maaşının geçinmesine yetmediğini belirterek, "Geçim zorlaştı. Bakın bir her gün zam, zam, zam, zam. Kimse bir şey diyen yok. Şu anda ben 23 lira maaş alıyorum. 28 sene çalışmışım ben 23 lira maaş alıyorum" dedi.

Kira fiyatlarının da yükseldiğini belirten emekli vatandaş, "Adam 15 lira ev kirası oluyor. Ev kirası 20-25 lira olmuş. Bir kişi çalışan buraya gelince asgari özelliğe yetmiyor. Nasıl yetecek buna" diye konuştu.

Lokanta fiyatlarının da yüksek olduğunu belirten emekli, "Bir lokantaya girdiğiniz zaman iki tabak yemek yediğiniz zaman 500 lira, 300 lira. Nasıl geçineceğiz bunları? Hırsızlık mı yapalım yani bu yaştan sonra? Ne yapacağız? 70'ten sonra, 60 yıl sonra çalışmam mı gerekiyor" dedi.

"ANCAK BOĞAZIMIZI DOYURUYORUZ"

Bir başka emekli vatandaş ise aldığı maaşla yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirterek, "Ucundan nereden geçineceğim yani? 20 bin lira maaş alıyorum. Yiyoruz içiyoruz işte şükrediyoruz Allah'ımıza. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Ancak boğazımızı doyuruyoruz. Karnımızı doyurabiliyorsak yani. Et yok, but yok işte bulduğum bazardan alınan şey. Hepsi bu yani" dedi.

Kaynak: ANKA