İspanya'da Elektrik Kesintisinin Ardından Mobil Hizmetler Çöktü

İspanya'da Elektrik Kesintisinin Ardından Mobil Hizmetler Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da geçtiğimiz ay yaşanan elektrik kesintisinin ardından mobil hatlar ve internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor. Acil servislerin de etkilendiği sorun, Telefonica'nın ağ güncellemesi nedeniyle meydana gelmiş olabilir.

İspanya'da ülke genelindeki elektrik kesintisinden yaklaşık 4 hafta sonra mobil hizmetler çöktü. İnternetin kesildiği ve telefonlardan arama yapılamadığı belirtildi.

İspanya geçtiğimiz ay yaşanan elektrik kesintisinden sonra ülkede bu kez mobil hatlarda ve internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor. Aynı zamanda sabit hat kullanıcılarının da söz konusu kesintiden etkilendiği belirtildi. Ülke genelinde yaşanan sorun aynı zamanda acil servisleri de etkiledi. Ülke genelinde acil durum çağrıları için alternatif numaralar kullanılması sağlanıyor.

İspanya basını, yaşanan sorunun Telefonica şirketinin bir ağ güncellemesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini duyurdu. Operatör şirketi Telefonica'ya bağlı Movistar ve O2 tarafından yapılan açıklamada fiber optik kablolarda arıza yaşandığı ifade edildi.

Bütün mobil şebekelerde kesinti yaşıyor

Diğer operatörler de kullanıcılarına hizmet veremiyor. Müşterilerin sabit hatlar, internet hizmetleri ve acil çağrılar hakkında yoğun şikayetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, bazı operatörlerin kendi sistemlerine erişim sağlayamadığı ve yazılımlarına ulaşamadıkları duyuruldu. İspanya'da faaliyet gösteren en büyük telekomünikasyon şirketi olan çok uluslu Telefonica sözcüsü, sorunun hatalı bir ağ güncellemesinden meydana geldiğini, yetkililerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İspanya ve komşu Portekiz'de 28 Nisan'da ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmış, bölgeye 10 saat boyunca elektrik sağlanamamıştı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kanyonda suya düşen üniversite öğrencisinden acı haber
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Bodrum Yalıkavak'ta lüksün ortasında halk plajı

Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Mutluluklarıyla gıpta ediliyor: Aşk dolu paylaşım
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.