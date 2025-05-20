İspanya'da Elektrik Kesintisinin Ardından Mobil Hizmetler Çöktü

İspanya'da ülke genelindeki elektrik kesintisinden yaklaşık 4 hafta sonra mobil hizmetler çöktü. İnternetin kesildiği ve telefonlardan arama yapılamadığı belirtildi.

İspanya geçtiğimiz ay yaşanan elektrik kesintisinden sonra ülkede bu kez mobil hatlarda ve internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor. Aynı zamanda sabit hat kullanıcılarının da söz konusu kesintiden etkilendiği belirtildi. Ülke genelinde yaşanan sorun aynı zamanda acil servisleri de etkiledi. Ülke genelinde acil durum çağrıları için alternatif numaralar kullanılması sağlanıyor.

İspanya basını, yaşanan sorunun Telefonica şirketinin bir ağ güncellemesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini duyurdu. Operatör şirketi Telefonica'ya bağlı Movistar ve O2 tarafından yapılan açıklamada fiber optik kablolarda arıza yaşandığı ifade edildi.

Bütün mobil şebekelerde kesinti yaşıyor

Diğer operatörler de kullanıcılarına hizmet veremiyor. Müşterilerin sabit hatlar, internet hizmetleri ve acil çağrılar hakkında yoğun şikayetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, bazı operatörlerin kendi sistemlerine erişim sağlayamadığı ve yazılımlarına ulaşamadıkları duyuruldu. İspanya'da faaliyet gösteren en büyük telekomünikasyon şirketi olan çok uluslu Telefonica sözcüsü, sorunun hatalı bir ağ güncellemesinden meydana geldiğini, yetkililerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İspanya ve komşu Portekiz'de 28 Nisan'da ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmış, bölgeye 10 saat boyunca elektrik sağlanamamıştı. - MADRİD