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İskilip'te Halat Çekme Yarışmasında Eğlenceli Anlar

İskilip'te Halat Çekme Yarışmasında Eğlenceli Anlar
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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen yaz şenliğinde halat çekme yarışı sırasında ipin kopması sonucu katılımcılar yere düştü, renkli görüntüler oluştu.

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen şenlikte onlarca vatandaş tarafından yapılan halat çekme yarışmasında ip kopunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesi Aşağı Örenseki köyünde Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından yaz şenliğinin düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği eden programda köyde yaşayan vatandaşlar tarafından halat çekme yarışması yapıldı. İpi iki ucundan tutan onlarca vatandaş, kazanabilmek için mücadele etti. Yarışma sırasında ipin bir anda kopmasıyla vatandaşların hepsi yere düştü. O anlar ise renkli anlara sahne oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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