İran'dan kaynaklı sorun nedeniyle Hakkari'de tır kuyruğu oluştu

HAKKARİ (İHA) – İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Rıdvan Basmacı, "Öğlen saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 10 kilometreyi aşacak derece tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter herkes yoluna devam eder" dedi. - HAKKARİ