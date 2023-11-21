İpekyolu'nda 90 bin metrekarelik park hizmete açıldı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hüsrev Paşa Parkı vatandaşların hizmetine açıldı.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye nefes aldıracak 90 bin metrekare alan üzerinde kurulan Hüsrev Paşa Parkı hizmete açıldı. Park içerisinde vatandaşların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için 300 metrekare kapalı bir kafe ve restoran bulunurken, burada ise yöresel yemeklerin yanı sıra eşsiz Van kahvaltısı da yer alıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Hüsrev Paşa Parkı'nda bulunan spor alanlarından her yaştan vatandaş ücretsiz olarak faydalanabileceği belirtilerek, "Park alanındaki futbol, basketbol, tenis kortu, paintball ve mini golf gibi çeşitli spor sahaları ve açık hava spor ekipmanları ile vatandaşlar sağlıklı yaşamın eğlenerek keyfini çıkaracak. Van Kalesi'nin tarihi atmosferine karşı konumlanan Hüsrev Paşa Parkı, İpekyolu ilçesindeki vatandaşlara katkı sağlayacak ve bölgeye yeni bir sosyal alan kazandıracak" denildi.