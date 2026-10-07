İnegöl'de 10 ton eriği satamayan Özgür Şimşek, bir kısmını ücretsiz dağıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesine ait tarlada yaklaşık 10 ton erik yetiştiren 48 yaşındaki Özgür Şimşek, ürünlerini satamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Şimşek, hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi görünce elindeki erikleri vatandaşlara uygun fiyata ve zaman zaman ücretsiz dağıtmaya başladı.

İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde annesine ait tarlada erik yetiştiren Özgür Şimşek, asıl mesleğinin inşaat malzemeleri satıcılığı ve izolasyon işi olduğunu söyledi. Çiftçilikle profesyonel olarak uğraşmadığını belirten Şimşek, buna rağmen bu yıl tarlasından yaklaşık 10 ton erik elde etti. Ancak ürünlerin fazla olması nedeniyle alıcı bulmakta zorlanan Şimşek, yaşadığı durumu sosyal medyada çektiği bir video ile anlattı. Video kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce kişi Şimşek'e destek mesajları gönderdi. Şimşek, "Tarlalarımız var, annemin tarlası var. Ürünleri bu sene satamadık. Geçen sene hiç olmamıştı. Bu sene çok olunca alıcılar almak istemediler. Elimizde kaldı. Ben de ne yapayım bunları derken bir video çektim. O video da patladı. Takipçilerimiz 'Özgür Usta, kargoları alalım' dediler. Keşfete düştü video" dedi.

"1 kilo erik 15 lira, kargosu 300 lira"

Vatandaşlardan gelen yoğun talebe rağmen kargo maliyetlerinin ürün fiyatını geçtiğini belirten Şimşek, "Bir kilo erik 15 lira ama kargonun bir kilosu 300 lira. Bir zarf gönderimi bile 300 liradan başlıyor. İnsanlara 'Keşke gönderebilsem, bedava versem' dedim ama böyle bir imkanımız yok" diye konuştu.

Elindeki ürünleri çevresindeki vatandaşlara ulaştırmaya çalıştığını belirten Şimşek, kapısının önüne bıraktığı erikleri zaman zaman ücretsiz dağıttığını söyledi. Şimşek: "Kapının önüne koyuyorum, fiyat yazmıyorum. Bedava alan bedava alıyor. Çocuklar belki bir ton bedavaya yemiştir. 'Alın, üçer beşer alın' diyorum. Çocuklar geçiyor, anneleri ellerinden çekiyor. 'Yenge durun, çocuklar alsın yesinler' diyorum. Onlara bedava dağıttım. Elhamdülillah."

"5-6 ton erik dökülmüş olabilir"

Yaklaşık 10 ton erik elde ettiğini belirten Şimşek, ürünlerin önemli bölümünün satılamadığını ve bir kısmının tarlada kaldığını ifade etti. Şimşek "10 tona yakın erik vardı. Bunun 1 tonunu satmışımdır, satmamışımdır bilmiyorum. Çünkü burada bir kilo, iki kilo satmak hakikaten çok zor. Toptan verince iki günde toplayıp veriyorduk ama perakende satmak çok zor. Belki 5-6 tonu dökülmüştür" dedi. Şimşek, ürünlerin bir bölümünü ise evde değerlendirdiklerini söyledi. Eriklerden marmelat ve pestil yaptıklarını belirten Şimşek, özellikle takipçilerinden gelen önerileri dikkate aldığını söyledi.

"Binlerce dua geldi, satmış kadar mutlu oldum"

Sosyal medyada paylaştığı videonun yüz binlerce kişiye ulaştığını anlatan Şimşek, kendisine gönderilen mesajların ve duaların kendisini mutlu ettiğini söyleyerek "650-700 bini geçmiş şu anda, o civarda. Her sabah telefonu açıyorum, bakıyorum; dualar, yorumlar geliyor. Hepsine kalp atıyorum, tek tek cevap yazamıyorum. İnsanların samimi duaları geldi. Binlerce dua geldi. Onların duası yeter bana. Satmış kadar, çok zengin olmuş gibi mutlu oldum. İnşallah ailemize de yarayacak bu dualar. Keşke hepsine böyle ışınlayıp gönderebilseydim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi para kazanamıyor"

Yaşadığı olay üzerinden çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Şimşek, "Şu anda bir kilo eriğin fiyatı 30 lira. Bunun 15 lirası maliyet; sulaması, ilaçlaması, tarlanın sürülmesi 15 lirası da kar. Ama adam mecbur 15 liraya veriyor. Niye? Çöpe gitmesin diye. Ben de o amaçla veriyorum. Hiç olmazsa girdiği kapıdan çıksın mantığıyla veriyoruz" dedi.

Akşam saatlerinde pazara giden vatandaşlara da çağrıda bulunan Şimşek, "Bazı kadınlarımız akşam pazarına gidip ucuz patates, soğan, erik ne varsa ucuzdan almaya çalışıyor. Köylü zaten para kazanmıyor. Gündüz saatlerinde de pazara gidin. Çiftçi para kazanmıyor. Akşam olmuş, çiftçi ürününü eve götürecek, eve götürmek istemiyor. Dolayısıyla fiyatı dibe vurduruyor. Milletin de hoşuna gidiyor, 'Ucuza aldım' diyor. Ucuza aldın ama çiftçi üzülerek evine gidiyor. Hiç kar yapmıyor" diye konuştu.

"Çiftçinin işi çiftçilik"

Çiftçilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, özellikle mazot ve sosyal güvenlik primleri konusunda üreticilerin rahatlatılmasını isteyerek "Adam Bağ-Kur'unu mu ödesin? Bağ-Kur olmuş 11 bin lira. Adam koca bir sene o bir ton eriği satmak için uğraşıyor, bir aylık Bağ-Kur'unu ödüyor. Ses olsun bu. Çiftçinin hayatı, geçimi kolaylaştırılsın. Mazot 90 liraysa biraz daha ucuza verilsin, yarı fiyatına verilsin. Çiftçi rahatlasın. Çünkü çiftçinin işi çiftçilik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı