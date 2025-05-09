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İl Mera Komisyonu Toplandı: 11 Önemli Başlık Karara Bağlandı

İl Mera Komisyonu Toplandı: 11 Önemli Başlık Karara Bağlandı
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Vali Yardımcısı Ali Uysal başkanlığında gerçekleştirilen İl Mera Komisyon toplantısında, meraların etkin ve sürdürülebilir kullanımı için 11 önemli başlık ele alınarak karar alındı. Toplantıda alınan kararların hayvancılık sektörü ve çevresel dengeye katkı sunması bekleniyor.

İl Mera Komisyon toplantısı Vali Yardımcısı Ali Uysal başkanlığında gerçekleştirildi.

Zafer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri de katıldı. Toplantıda il genelini ilgilendiren 11 önemli başlık ele alınarak karara bağlandı. Alınan kararların, meraların etkin ve sürdürülebilir kullanımı açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor. İl Mera Komisyonu çalışmalarıyla, hem hayvancılık sektörüne hem de çevresel dengeye katkı sunacak uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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