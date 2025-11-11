İklim Değişikliği Arıcılığı Tehdit Ediyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Gevaş ilçesi Selimiye Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan 20 yıllık arıcı Azad Baraç, "Bu sene birçok arımız telef oldu. Çiçekler yeterince polen vermedi, yağış olmadı ve arılar su bulamadı. Yavru üretemedikleri için koloniler küçüldü ve çoğu arımızı kaybettik. Her sene işler biraz daha kötüye gidiyor. Hava şartları ve iklim değişikliği arıcılığı olumsuz etkiliyor. Örneğin üç yıl önce bir ton bal alırken, bugün ancak 300 kilo bal üretebiliyoruz" dedi.

Ailesinden miras kalan arıcılık geleneğini sürdürdüğünü belirten Azad Baraç, tamamen doğal üretim yaptıklarını ifade etti.

Baraç, "Babam ve dedem de arı besliyordu, biz bunu biraz daha ileriye taşıdık. Bal üretimimiz ağustosta başlar, eylülde biter. Arılarımıza glikoz, şeker ya da şurup gibi hiçbir katkı vermiyoruz. Sadece doğanın sunduğu çiçeklerden bal üretip sofralara sunuyoruz" diye konuştu.

İklim koşullarının üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Baraç, bu yıl ciddi kayıplar yaşadıklarını dile getirdi. Baraç, şunları söyledi:

"Bu sene birçok arımız telef oldu. Çiçekler yeterince polen vermedi, yağış olmadı ve arılar su bulamadı. Yavru üretemedikleri için koloniler küçüldü ve çoğu arımızı kaybettik. Her sene işler biraz daha kötüye gidiyor. Hava şartları ve iklim değişikliği arıcılığı olumsuz etkiliyor. Örneğin üç yıl önce bir ton bal alırken, bugün ancak 300 kilo bal üretebiliyoruz."