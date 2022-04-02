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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Yerel
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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini belirtti.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

SAMSUN - Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini belirtti.

Her cumartesi günü kurulan ikinci el oto pazarında durgunluk göze çarptı. Ramazan'ın ilk günü olmasından ötürü alıcı ilgisi sınırlı kaldı. Satış için pazara gelenlere göreyse durgunluk yeni değildi. Esnaf işlerin eskisi kadar iyi olmadığını, KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini ifade etti.

"İş yok"

Başkan İbrahim Kınık, "Yaklaşık 3 aydan beri işler bayağı durgun. Bunun üzerine de şimdi KDV birden yüzde 18'e çıktı. Daha önce sadece ticari araçlardaydı. Şimdi ufak arabalarda da yüzde 18 oldu. Şu an insanlar hissetmedi ama bayağı etkilendi. Kötüye doğru gidecektir. Kardan mı yüzde 18, tamamından mı yüzde 18 tam bir bilgimiz yok. Yaz sezonu kış sezonu kalktı artık. Araba tamamen rant oldu, para kazanma işi oldu. Eskiden araba alıyorduk, plakayı taktığın zaman fiyatı biraz geriye geliyordu. Şimdi hep yukarı yukarı gidiyor. Artık yaz-kış alakası kalmadı. Ama gel gelelim iş var mı derseniz iş yok" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Yerel

Yerel, Ekonomi, Haberler

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