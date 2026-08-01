İkinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor: Satışlar yüzde 50 düştü

Eskişehir'de ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor. Oto galericiler, satışların yüzde 50 oranında düştüğünü ifade etti.

Fiyatlarda yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını dile getiren esnaf, sıfır araç kampanyalarının da bu durumda etkili olduğunu vurguladı. Uzmanlar, düşen fiyatları fırsat bilip araç almak isteyen vatandaşlara, güvenilir firmaları tercih etmeleri ve araçlarını mutlaka ekspertize sokmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"İkinci el araç almak isteyenler için şu an tam zamanı"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan oto galerici Metin Eker, yaşanan durgunluğun satışlara yansıdığını belirterek, "İkinci el piyasası şu anda çökmüş durumda. Gördüğünüz gibi Center, ölü bir şehir misali. İkinci el araçlarda şöyle bir düzenleme yapıldı; hurda tabir ettiğimiz, ağır hasar kayıtlı araçlar artık trafiğe çıkamayacak. Bunun piyasaya etkisi bizim için çok değil ama sigorta şirketleri için önemli bir olay. Artık sigorta şirketleri bu araçları parça olarak kullanacak. Geçen ay bizim 20-25 satışım vardı. Şu anda yüzde 50 kayıpla 12 satışa düştük. O sadece haziran ayıyla ilgiliydi. Temmuz ayı başladı, ticaret şu anda temmuz ayında da durgun seyrediyor. Fiyatlarda ortalama yüzde 15 ile 20 arası bir geri çekilme var ve hala da geri çekilmeye devam ediyor. Sıfır araçlardaki kampanyalar buna etken oluyor. Şu anda vatandaş da haklı, kilometreli araba almak istemiyor. Vatandaşlar genelde SUV tarzı ve kilometresiz araçlara yöneldi. İkinci el araç almak isteyenler için şu an tam zamanı. Fiyatlar geriledi. Zaten bu ayı geçtikten sonra, ağustos ayında piyasalar geri açılmaya başlar, burada yükseliş bekliyoruz. Araç alacaklara, kimden alıyorlarsa alsınlar ekspertize sokmalarını tavsiye ediyoruz ve sorgulamalarının yapılmasını istiyoruz. Araç alınan firmanın güvenilir olup olmadığına bakılması çok önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı