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İhsaniye'de İlçe Tarım personeli 2026 beyan doğrulaması yapıyor

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İhsaniye'de İlçe Tarım personeli 2026 beyan doğrulaması yapıyor
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli 2026 yılı beyan doğrulama çalışmaları kapsamında üreticilerin beyanlarını yerinde inceliyor. Parsellerin fiili kullanımı değerlendirilerek tarımsal kayıtların güncelliğinin sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarımsal üretime ilişkin beyanların sahadaki durumla uyumunun değerlendirilmesi amacıyla arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2026 yılı beyan doğrulama çalışmaları çerçevesinde üreticilerin beyanları yerinde inceleniyor. Kontrollerde parsellerin fiili kullanım durumları değerlendirilerek tarımsal kayıtların güncelliğinin sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise tarımsal kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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