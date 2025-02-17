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İğneada'da Hamsi Bolluğu Yaşanıyor

İğneada'da Hamsi Bolluğu Yaşanıyor
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Kırklareli'nin İğneada beldesinde balıkçılar, Karadeniz'de hamsi avına çıkarak kasalar dolusu hamsi ile dönüyor. Balıkçılar, hamsi bolluğunun tezgahlara yansımasını sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bolluğu yaşanıyor.

İstanbul, Trabzon, Samsun, Rize, Zonguldak, Giresun, Balıkesir, Ordu, Yalova gibi birçok ilde denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü.

Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada beldesine Samsun'dan gelen Oktay Karaman balık bolluğunun tezgahlara yansıyacağını aktararak, vatandaşlara taze balık yedirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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