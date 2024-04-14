Iğdır Valisi Ercan Turan Esnafları Ziyaret Ediyor

Iğdır Valisi Ercan Turan şehrin farklı yerlerinde bulunan çeşitli mesleklerde çalışan esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet ederek sorunlarını dinliyor.

Vatandaş ve esnafların sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sık aralıklarla tekrarlayan Iğdır Valisi Ercan Turan, Vali Konağı caddesi üzerinde bulunan ve kısa süre önce yenilenen Taksi durağını ziyaret etti. Taksiciler ile bir araya gelen Vali Turan, taksiciler ile sohbet ederek onların talep ve sorunlarını dinledi. - IĞDIR